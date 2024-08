Asilo San Martino: "Lavori mai partiti"

Prosegue, nonostante l’estate, l’attività di monitoraggio e controllo dei cantieri Pnrr da parte del centrodestra rhodense. «Oggetto della nostra analisi è il progetto del nuovo Asilo Nido di via San Martino.

Recalcati: "Il percorso di riqualificazione non sta affatto procedendo come da tempistiche annunciate"

"Nell’omonimo quartiere- afferma a nome dei componenti dell’opposizione il vice presidente del consiglio comunale e rappresentante di Fratelli d’Italia Andrea Recalcati - Dopo aver preso attentamente visione dei documenti, peraltro a disposizione di tutti i cittadini nella sezione online degli atti amministrativi dell’ente, constatiamo ancora una volta che il percorso così enfaticamente narrato di riqualificazione dei quartieri, non sta affatto procedendo come da tempistiche annunciate.

"I ritardi delle opere sarebbero dovute a un problema di bonifica"

L’ultimo comunicato ufficiale da parte dell’amministrazione comunale è di oltre tre mesi fa nel quale si annunciava che i lavori sarebbero partiti di li a Poco. Stando al termine dei lavori indicati nel cartello affisso fuori dal cantiere la data è imminente: i lavori devono finire entro dicembre 2024 (esatto… 2024!). Cosa ancor più preoccupante poi è che nella delibera di giunta comunale numero 25 del 22 febbraio 2022 imponeva la data fine lavori al 31 dicembre del prossimo anno come da scadenza evidenziata nell’avviso pubblico di partecipazione al bando Pnrr del 21 dicembre 2021. Abbiamo appreso che i ritardi sono stati determinati da “non ben specificati” lavori di bonifica, molto più estesi di quando non si pensasse, sul terreno in questione dove sorgerà l’asilo.

"Gli scavi sono bloccati e che di conseguenza i relativi lavori di costruzione della struttura non sono ancora iniziati"

A riprova di quanto scritto, abbiamo effettuato un sopralluogo esterno dell’area, come non perde mai occasione di fare l’amministrazione in pompa magna davanti ai cantieri, verificando però sfortunatamente questa volta che gli scavi sono bloccati e che di conseguenza i relativi lavori di costruzione della struttura non sono ancora iniziati. A fronte di quanto esposto il centrodestra unito ed i cittadini di Rho chiedono al Sindaco di fornire risposte tecnico-economiche dettagliate riguardanti il progetto in questione.»