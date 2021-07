Asfaltature, lavori notturni e chiusure nelle vie Novara ed Espinasse

Prosegue il programma di asfaltature delle vie cittadine con i lavori in orari notturni in via Novara, fino a sabato 24 luglio 2021, e via in Espinasse, da mercoledì 21 a sabato 24 luglio 2021. L’Amministrazione Comunale, allo scopo di evitare maggiori disagi a cittadini, esercenti e trasporto pubblico e per ridurre i tempi di cantierizzazione, ha dato il via libera per eseguire i lavori in orario notturno, dalle 20 alle 5. Durante il periodo dei lavori ai residenti e a quanti aventi interesse sarà consentito accedere ai passi carrai di proprietà.

Le modifiche alla viabilità in via Novara fino al 24 luglio

Il divieto di circolazione in via Novara, tra via Brocca e la via Monviso, sarà istituito per tutti i veicoli (eccetto residenti, mezzi appartenenti alle forze di polizia, trasporto pubblico e mezzi di soccorso) nel periodo dal 19 luglio al 24 luglio, salvo imprevisti, dalle 20 alle 5. Il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli sarà invece permanente su ambo i lati. Sulle vie Boffalora, S. Pellico, Moncenisio e De Amicis ai residenti è consentito il transito a doppio senso di marcia.

Asfaltature in via Espinasse

Il divieto di circolazione in via Espinasse, tra la via Cavallari e la via Saffi, sarà istituito per tutti i veicoli (eccetto residenti, mezzi appartenenti alle forze di polizia, trasporto pubblico e mezzi di soccorso) nel periodo dal 21 luglio 2021 al 24 luglio 2021 (salvo imprevisti) dalle 20 alle 5. Anche in via Espinasse, il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli sarà invece permanente dalle ore 00:00 alle ore 24 su ambo i lati. La ditta incaricata dei lavori provvederà ad installare, almeno 48 ore prima dell’inizio lavori, la segnaletica stradale verticale prevista dal Codice della strada. Saranno inoltre posizionati cartelli informativi per residenti e attività commerciali circa tempi e modalità di esecuzione dei lavori.