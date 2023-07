Asfaltatura lungo la Sp 12: chiusure notturne dal 3 al 21 luglio

Partiranno questa notte, 3 luglio 2023, i lavori di riasfaltature della Sp 12 nel tratto da Legnano a Villa Cortese. Il cantiere si chiuderà il 21 luglio.

Riasfaltatura Sp 12 dal 3 al 21 luglio

Lavori di asfaltatura programmati da Città Metropolitana che eseguirà in orario notturno dalla notte di lunedì 3 luglio al 21 luglio sulla Sp 12 Legnano - Inveruno. Il tratto interessato va dall'incrocio con via Podgora a Legnano alla rotatoria di via Micca a Villa Cortese.

I lavori non si effettueranno nelle nottate dei fine settimane 8 e 9 luglio e 15 e 16 luglio. Ogni sera verranno indicati i percorsi alternativi al tratto interessato.