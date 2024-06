Asd Cintura Nera: successi e applausi anche in Austria

«Brave le nostre karateke per aver ben rappresentato la Regione Lombardia e l’Italia».

Asd Cintura Nera

E’ il complimento che il fondatore e vice presidente Savino Uboldi della «ASD Cintura Nera di Vanzago e Pregnana Milanese» rivolge alle tre agoniste per i brillanti risultati conquistati in Austria a fine maggio. «Dopo gli ottimi successi in vari tornei in Spagna, Sardegna, Croazia, Rimini, Campania, Udine e in altre gare, tre atlete della nostra squadra agonistica, chiamate a rappresentare la Regione Lombardia in Eurocup in Austria, hanno conquistato un oro, un argento e un quinto posto ».

Successi e applausi

In Austria, a Zell am See, nel Salisburghese, la quindicenne Arianna Murgia, già campionessa italiana 2024, ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria Cadets kg. 47. Nella categoria Juniores kg. 48 è stato applaudito il secondo posto di Alessia Murgia di sedici anni. Elisa Ricciardi di 15 anni ha tentato la sfida del terzo posto nella categoria kg. +61 ma è stata battuta finendo così quinta nella classifica finale.

Karate

Le tre atlete sono state allenate e accompagnate dalla maestra Simona Morgese, una delle responsabili del CTR (Centro Tecnico Regionale Alta Specializzazione) dove si allenano i migliori atleti di karate della Lombardia. Simona Morgese è anche la dinamica e infaticabile presidente di quest’associazione sportiva che accoglie un folto numero di appassionati di varie età del karate.