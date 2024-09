Artisti tv in campo a Pero per acquistare dei defibrillatori

La Nazionale Italiana Artisti Tv allo stadio Brera di Pero per sfidare la Selezione del Cuore per celebrare i 10 anni dell’Associazione In Campo con il Cuore.

Artisti TV in campo contro la Selezione del Cuore

Dalle 18 di oggi inizierà la festa con la sfilata e la presentazione delle squadre del Club Milano (serie D) e del G.S. Pero (serie B – calcio 5 femminile). Seguirà la partita benefica dei 10 anni Insieme da campioni che vedrà la mista della Nazionale Artisti Tv contro la Selezione del Cuore, composta dai calciatori e calciatrici delle due società. Madrina dell’evento sarà Chiara Squaglia, l’inviata speciale di Striscia la Notizia e uno special guest vestirà i panni di C.T. della selezione del Cuore.

L’incasso servirà ad acquistare defibrillatori da donare sul territorio.

Un corso per usare il defibrillatore e essere pronti a intervenire in caso di bisogno

In mattinata, invece, si è svolta una formazione di volontari di pronto intervento, grazie alla Croce d’Oro di Bucccinasco, circa 50 persone tra calciatrici, calciatori e dirigenti hanno effettuato un corso per l’apprendimento delle manovre di rianimazione cardio polmonare e per l’uso del defibrillatore.