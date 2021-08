Un murales per abbellire il muro esterno della scuola secondaria Simone da Corbetta, che si affaccia sul fontanile. Un’artista internazionale che lo realizzerà gratuitamente. Lo ha annunciato il sindaco Marco Ballarini.

Artista internazionale per il murales alle medie

21, che creerà la sua prima opera permanente in Italia proprio a Corbetta. «Lei cercava un’opportunità nel nostro Paese, noi avremo un murales firmato da un’artista internazionale a costo zero», spiega il primo cittadino.

Altri progetti

Si pensa anche ad un progetto che coinvolga, come si era ventilato, la Città dei bambini: «Ho già parlato con l’associazione, abbiamo altri spazi da abbellire, non mancherà l’opportunità per i ragazzi, ma non potevamo perdere un’occasione così». A settembre il via ai lavori.