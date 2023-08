Torna ad allietare la città dl Leone la rassegna “Artigiani al Castello e Fiori d’Autunno”, in programma ad Abbiategrasso il 9 e 10 settembre 2023

Un villaggio al Castello

Mostra mercato, dimostrazioni dal vivo, laboratori didattici ed artistici per bambini e adulti, incontri con gli artigiani, musica ed intrattenimenti con artisti di strada, aree del gusto e degustazioni con prodotti enogastronomici selezionati, area di somministrazione – street food.

La manifestazione si svolgerà al Castello Visconteo e area pedonale adiacente , con ingresso gratuito dalle 10 del mattino alle 20.

Una variegata esposizione di artigianato artistico, dai bjoux in numerose tecniche agli accessori moda, dalle borse agli oggetti per la casa e la tavola, dai quadri alla decorazione, dagli acquarelli alle magliette dipinte a mano e tanto altro… dalle varietà di piante presenti, dalle rose alle cactacee, dalle aromatiche alle piante fiorite per tenere sempre belli e colorati terrazzi, balconi e giardini anche in autunno ed inverno, dalle piante aromatiche a quelle mediterranee…

Cibo a km zero e manufatti originali

Inoltre un’area del gusto con prodotti selezionati ed a tema e tante degustazioni, dai mieli più vari e particolari ai prodotti agricoli a chilometro zero, dai salumi ai formaggi…

Ci saranno poi dimostrazioni dal vivo di tecniche di artigianato, per vedere dal vivo come si realizzano diversi prodotti manuali.

“Artigiani al Castello e Fiori d’Autunno” rappresenta uno spaccato di vita sui mestieri antichi, sull’artigianato artistico di qualità e sull’agricoltura, sul Made in Italy, sul fatto a mano, con cura, passione e dedizione.