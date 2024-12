Artemide chiude il centro produzione in Francia.

"Abbiamo avuto l'annuncio della chiusura il 4 ottobre, ma non è stata una sorpresa dato la situazione della ditta. Ci sono stati 9 persone licenziate nel 2016, e da questo momento abbiamo visto i cambiamenti, e la lenta degradazione della ditta. Ogni volta che i rappresentanti dei dipendenti chiedevano spiegazioni e previsioni per il sito di St Florent, la direzione non rispondeva in modo chiaro. Quando Ernesto Gismondi ha comprato il sito francese, la ditta ha vissuto anni di crescita fino ad avere più di 100 dipendenti negli anni 2008-2012. Poi, quando è invecchiato, e non seguiva più la situazione come prima, abbiamo già cominiciato a vedere il cambiamento. Con la sua morte, la discesa si è accelerata fino ad arrivare alla situazione di oggi. Ernesto Gismondi veniva al meno 2 volte all'anno a St Florent e a Natale prendeva il tempo di spiegare la situazione della ditta ai dipendenti, e offriva il tradizionale panettone ad ogni persona. Aveva anche il piacere di offrire un orologio ai dipendenti ogni 10 anni di lavoro. Ad oggi, abbiamo visto Carlotta De Bevilacqua a St Florent 1 o 2 volte in 15 anni, i pannettoni, sempre più piccoli, sono dati da un responsabile di St Florent, e gli orologi non sono più offerti. ">A questo punto, ci chiediamo del futuro del gruppo Artemide".