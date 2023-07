È stata accolta nella mattinata di oggi, venerdì 7 aprile in Comune a Corbetta la delegazione pakistana dell'Icsf Foundation, organizzazione impegnata nella promozione dei diritti umani ed in particolare nell'alfabetizzazione e scolarizzazione dei bambini più poveri.

Arrivata a Corbetta la delegazione pakistana dell'Icsf Foundation

La delegazione rimarrà in Italia per circa una decina di giorni e ripartirà il prossimo 17 luglio. Ad accogliere in municipio il gruppo della fondazione è stato il sindaco Marco Ballarini, che nei mesi scorsi era stato ospite proprio in Pakistan dell'Icsf in occasione di un viaggio istituzionale.

Gli interventi

Ed è stato proprio il primo cittadino a fare gli onori di casa accogliendo la delegazione pakistana:

"Diamo ufficialmente il benvenuto alla fondazione. Si tratta di un rinnovo di benvenuto perchè gli amici della fondazione sono già venuti a Corbetta diverse volte, la prima nel 2008 con il sindaco Parini ed è lì che è iniziata questa collaborazione. Oggi ritornano dopo diversi anni qui e con piacere gli accogliamo. Faranno visite ad aziende del territorio, faranno visite a strutture sociosanitarie e scolastiche del territorio per vedere come funzionano le cose in Italia e cercare di creare collaborazioni. Ci sarà ovviamente anche una parte culturale e folkloristica e di eventi di cui saranno protagonisti da qui fino al 17 luglio".

La parola è passata poi all'assessore Antonella Cislaghi che come assessore al Gemellaggio che sovraintende a questi scambi culturali:

"La fondazione porta avanti un progetto molto importante che a noi come Amministrazione sta a cuore che è la crescita della donna delle fasce più deboli della popolazione che viene spesso discriminata. Nel nostro piccolo cercheremo di farli sentire accolti e di fornire tutte le informazioni necessarie affinchè questo scambio sia più proficuo possibile. Con la biblioteca stiamo cercando di far ripartire un progetto di qualche anno fa che si chiama MammaLingua che ha l'obiettivo di promuovere il bilinguismo nei bambini".

Poi ha preso la parola il presidente della fondazione Sultan Faiz, accompagnato :

"La fondazione opera in diversi settori ed in particolare verso quei bambini che non riescono ad accedere al sistema scolastico, garantendo inoltre anche tutto il materiale come libri, quaderni, penne e tutto il materiale per poter partecipare e seguire le lezioni. La fondazione si occupa anche di un progetto di emancipazione delle donne, progetti sulla cultura e progetti di scambio culturale. Siamo interessati nel promuovere programmi di scambio per poter mostrare la nostra cultura e il nostro paese. Siamo inoltre coinvolti in diverse operazioni umanitarie. Il nostro obiettivo è quello di continuare a migliorare la collaborazione con l'Italia che va avanti dal 2005. Infine ci tengo a ringraziare il sindaco Ballarini e tutta Corbetta per questa opportunità e per averci accolto in questo viaggio".

Presenti in municipio anche alcuni rappresentanti della comunità pakistana di Corbetta che conta un totale di circa 600 cittadini. Il viaggio in Italia dell'Icsf Foundation permetterà inoltre al Comune di Corbetta di valutare la possibilità di aprire un percorso di gemellaggio anche con la comunità pakistana dopo quelli già attivi con due comunità francesi e rumene.