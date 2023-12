Arrivano le Gift card natalizie da Fondazione Rancilio per le famiglie bisognose

Anche quest’anno Fondazione ANTONIETTO RANCILIO ETS di Parabiago conferma la campagna natalizia “Gift Card” destinate alle famiglie che in questo momento vivono un periodo di difficoltà economica.

Il programma riguarda un centinaio di famiglie che potranno effettuare la spesa per generi di prima necessità presso una primaria catena di distribuzione locale.

L’iniziativa si affianca all’iniziativa “Un Sorriso per Natale” promossa dalla Caritas Ambrosiana che curerà la distribuzione delle carte spesa, aumentando così la portata del sostegno assegnato per ciascun nucleo familiare interessato in occasione delle festività.

Una donazione per chi è in difficoltà

Alla luce del riscontro positivo avuto l’anno scorso, la Fondazione ANTONIETTO RANCILIO ha fortemente voluto ripetere ed ampliare la donazione che potrebbe diventare un appuntamento fisso in futuro.

La Fondazione chiude il 2023 con un bilancio importante di iniziative supportate, tra le più importanti, in collaborazione con la Coop Cofol e Rugby Cares di Parabiago, il Girotondo di Magnago e l’Azienda So.Le di Legnano.

LA FONDAZIONE

«Fondazione ANTONIETTO RANCILIO», Ente del Terzo Settore iscritto al RUNTS, nasce con lo scopo di intervenire economicamente a sostegno di iniziative umanitarie, in ricordo della persona di Antonietto Rancilio.

Classe 1929, Antonietto si è sempre dedicato con anima e cuore all’impresa di famiglia insieme ai due fratelli, trasformando la brillante intuizione paterna in una solida realtà industriale riconosciuta ed apprezzata a livello internazionale. La totale dedizione verso l’azienda non gli impedisce di avere sensibilità verso i più fragili; viene nominato presidente della sezione di Parabiago dell’associazione UNITALSI rendendosi parte attiva per l'organizzazione di pellegrinaggi a Lourdes e a Loreto per diversi anni.

Si spegne prematuramente all’età di 53 anni la mattina del 21 aprile 1983.

Chi ha conosciuto Antonietto Rancilio conserva il ricordo di una persona solare e sorridente, dal carattere forte e grintoso e al tempo stesso capace di gesti affettuosi verso chiunque.

E’ proprio questa sua energia positiva ad essere viva ancora oggi attraverso la Fondazione a lui intitolata