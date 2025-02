Arrivano i varchi, targhe "osservate speciali"

Villa Cortese investe nella sicurezza dei suoi cittadini con un ambizioso progetto di potenziamento della videosorveglianza urbana.

Arrivano i varchi per la lettura delle targhe

L'Amministrazione comunale ha infatti deliberato l'installazione di nuove telecamere ad alta tecnologia in diverse zone del paese, con l'obiettivo di innalzare il livello di sicurezza, prevenire atti di vandalismo e microcriminalità, e fornire un supporto tecnologico avanzato alle forze dell'ordine.

Il fulcro del progetto è la realizzazione di una rete di varchi Ocr (lettura targhe), un sistema all'avanguardia che permette di monitorare il traffico veicolare e identificare in tempo reale i veicoli in transito.

Le nuove postazioni saranno operative nelle vie Pacinotti e Alberto da Giussano (con copertura di entrambe le direzioni di marcia, per un controllo completo del flusso veicolare), Canova (con monitoraggio della sola direzione «in», per controllare gli accessi al paese), Micca (direzione "out", per monitorare le uscite dal centro abitato) e Alcide de Gasperi (direzione "out" e via Genova, un punto strategico per il controllo del traffico in entrata e uscita dal paese).

Un sistema di sicurezza integrato

Le telecamere, di ultima generazione, saranno collegate in modo continuativo con la sala operativa della Polizia Locale, permettendo un monitoraggio costante del territorio 24 ore su 24. Gli agenti potranno quindi visionare in tempo reale le immagini riprese dalle telecamere, intervenendo tempestivamente in caso di situazioni sospette o di emergenza.

Il sistema di videosorveglianza sarà dotato di software di analisi video avanzati, in grado di rilevare automaticamente comportamenti anomali, identificare veicoli rubati, segnalare situazioni di pericolo e fornire preziose informazioni per le indagini delle forze dell'ordine.

L'obiettivo è quello di creare un sistema di sicurezza integrato, che combini la presenza delle forze dell'ordine sul territorio con il supporto delle nuove tecnologie.

L'impegno di spesa è di 55mila euro

L'investimento complessivo per la realizzazione del progetto ammonta a 54.458,36 euro, Iva inclusa. L'Amministrazione comunale ha scelto di finanziare l'intervento con un mix di risorse proprie e regionali. È stata infatti presentata una domanda di contributo alla Regione, che dovrebbe coprire il 50% della spesa. La restante parte sarà finanziata con fondi comunali, dimostrando l'impegno concreto dell'Amministrazione per la sicurezza e il benessere dei suoi cittadini.

La domanda di contributo è stata presentata entro la fine del mese di gennaio.