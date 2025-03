Arriva un nuovo medico, niente Ambulatorio temporaneo

Dietrofront di Asst Ovest Milanese a Sedriano: niente più Ambulatorio medico temporaneo, si è trovato un nuovo medico sostituto. A causa della cessazione, proprio da oggi, del servizio del dottor Luca Friscuolo, medico di base che dallo scorso 29 ottobre aveva preso il posto del dottor Eugenio Viola esercitando con incarico provvisorio presso il Centro sanitario comunale, Asst aveva annunciato l’apertura dal 10 marzo di un Ambulatorio medico temporaneo, dove si sarebbero alternati diversi medici di continuità assistenziale, non avendo a disposizione un sostituto da incaricare. Ora la svolta, migliorativa per i pazienti sedrianesi che così avranno un unico punto di riferimento, seppur ancora temporaneo.

Il nuovo sostituto

In data odierna, martedì, «Asst ha comunicato al Comune di aver reperito un nuovo medico, nella persona del dottor Alessandro Lisena, e di averlo incaricato della sostituzione del dottor Friscuolo, con decorrenza da lunedì 10 marzo e fino all'individuazione di un titolare – annuncia il sindaco Marco Re - I pazienti del dottor Friscuolo che non hanno fatto scelte diverse, passeranno quindi in carico automaticamente al dottor Lisena. Non si rende quindi più necessaria l'attivazione dell'Ambulatorio temporaneo».

L'ambulatorio nel Centro sanitario comunale

Il primo cittadino fa anche sapere che «in accordo con l'assessore alla Sanità Giuseppe Pisano e con la responsabile del Settore Servizi alla persona, il Comune conferma la disponibilità dei locali presso il Centro sanitario comunale: per cui il dottor Lisena eserciterà presso lo stesso ambulatorio utilizzato dal dottor Friscuolo». Orari di ambulatorio, recapito telefonico e informazioni sono reperibili sul sito di Asst Milano nella sezione «trova medico», inserendo il cognome del dottore «Lisena».