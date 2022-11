Arriva l'inverno, il Comune chiude le fontanelle

Dal primo di dicembre il Comune di Rho chiuderà tutte le fontane e vedovelle presenti sul territorio cittadino per evitare che le tubature si ghiaccino e si danneggino.

Con l'inverno si chiudono le fontanelle

Dal 1 dicembre in poi, come ogni anno, verranno chiuse le fontane e le vedovelle nei parchi ed aree a verde per la stagione invernale, in modo da preservare le tubazioni dal gelo dell'acqua. Le fontanelle nelle aree cani di Rho verranno tenute funzionanti per qualche settimana in più ma col calare delle temperature verranno chiuse.