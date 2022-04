Arriva la "Wings for life" per correre per chi non può

Solidarietà

L'obiettivo è raccogliere fondi per la ricerca scientifica per trovare una cura alle lesioni al midollo spinale.

Domenica 8 Maggio si svolgerà, in contemporanea mondiale, anche a Il Centro ad Arese, la nona edizione della Wings For Life Run, l’evento sportivo benefico aperto a tutti.

Una corsa per fare del bene

L’obiettivo di Wings for life è raccogliere fondi per supportare la ricerca scientifica per trovare una cura alle lesioni al midollo spinale. Il 19, 20, 23 e 24 Aprile, IL CENTRO vedrà la presenza di un corner dedicato Wings For Life Run per far conoscere da vicino il format unico di questo evento sportivo che, tutti gli anni, vede la partecipazione di centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo. Presso l’ingresso 1, il corner Wings For Life Run sarà facilmente individuabile grazie alla presenza dell’esclusiva Catcher Car e dove hostess e steward coinvolgeranno tutto il

pubblico in tante divertenti attività di engaging insieme all’intrattenimento con DJ set e, per chi vorrà, anche il momento aperitivo.

Come partecipare all'evento

Chi vorrà correre la Wings for Life World Run 2022 l’8 Maggio con partenza dall’Idroscalo1, potrà anche partecipare all’esclusiva training session lunedì 2 Maggio alle ore 18 presso La Pista, adiacente il mall, tenuta da Matteo Artina, preparatore atletico molto noto nella scena olimpica con la presenza della sport influencer Lisa Migliorini per preziosi consigli sulla corsa per migliorare i propri record personali.

Ma i posti sono limitati! Per informazioni, iscrizioni e prenotazioni, è necessario inviare una mail a info@redbull.com.