Arriva la patronale, fervono i preparativi

La Festa Patronale da sempre è l’evento più atteso dai cittadini di Garbagnate, e l’edizione 2023 si preannuncia in grandissimo stile.

Patronale a Garbagnate

Si svolgerà da venerdì 15 a domenica 17 settembre anche se i preparativi sono già iniziati. Si apre con la sperimentata Camminata in rosa riservata alle donne organizzata da Atletica Azzurra la più famosa associazione di atletica leggera fondata nel 1985 con la consegna ufficiale del premio.

Mercati e sfide

L’arrivo dell’ambizioso mercato di Forte dei Marmi che riempirà tutta via Milano è previsto il sabato da mattina a sera. Domenica sarà la giornata più emozionante e si entrerà nel vivo della prima gara del Palio dei Rioni. Una gara tra vicini di casa: ogni quartiere cittadino capeggiato da un coordinatore ha predisposto le maxi squadre di atleti e volenterosi di tutte le età che si disputeranno nel Tiro alla fune, nella corsa coi sacchi, e una simpatica e folcloristica gara dell'abbuffata di pasta. Prevista anche una avvincente e coinvolgente Caccia al tesoro che si articolerà nel centro storico. Per completare il registro del punteggio le fazioni disputeranno anche un torneo di scopa. Quattro sono finora i quartieri in gara: Garbagnate Centro, Quadrifoglio, Santa Maria Rossa, e Bariana. Probabile che se ne aggiunga un 5°. Già si prevedono gruppi di tifosi festanti. Gli indirizzi mail da contattare per informazioni e iscrizioni fanno capo alle singole fazioni rioni neo-costituite: rione.garbagnatecentro@gmail.com; rione.santamariarossa@gmail.com; rione.quadrifoglio@gmail.com; rione.bariana@gmail.com.

Auto d'epoca

Altra entusiasmante competizione sarà il concorso delle automobili d’epoca. I collezionisti di tutto il nord di daranno appuntamento domenica 17 prima con una brillante e tecnicamente interessante sfilata di auto immatricolare negli anni ‘30, ‘50 e ‘60 fino ai modelli disegnati degli anni di piombo usciti dalle case automobilistiche italiane e del mondo. Un occhio di riguardo alle Alfa Romeo vicine di casa. Il programma rivela altre e ulteriori sorprese. Una lunga pedana al centro di via conciliazione metterà in luce le doti nascoste dei commerciali locali. Non va dimenticato che la Patronale essendo festa religiosa celebra i santi patroni della città Eusebio e Maccabei. Domenica è prevista la messa solenne alla presenza delle autorità civili e militari con le rappresentanze delle associazioni. Nel pomeriggio la storica processione con la statua dei martiri. Sabato sera In piazza Del Mercato verrà allestito il palco per un nuovo grande concerto dopo quello dello scorso anno con Dodi Battaglia dei Pooh. Momento finale domenica sera con una scintillante sfilata di moda. Le acconciature e gli abiti indossati vedranno la collaborazione dei commercianti e dei parrucchieri locali che segneranno la fine della manifestazione.