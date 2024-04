Arriva la maxi esercitazione di Protezione civile

Maxi esercitazione di Protezione civile a Rescaldina.

Maxi esercitazione in paese

La Protezione civile ha annunciato due giornate, sabato 27 e domenica 28 aprile 2024, di esercitazioni sul campo, e ha avvisa tutti i cittadini di Rescaldina a prestare la massima attenzione.

"In alcune zone del territorio ci sarà un’esercitazione riguardante l’antincendio boschivo, per questo, nel periodo delle esercitazioni in paese potrebbero esserci molti mezzi del gruppo, ambulanze, Vigili del fuoco, Polizia Locale e Carabinieri, potrebbero venir chiuse alcune strade e diramati avvisi a scopo dimostrativo" annunciano i volontari, che saranno presenti in 100.

L'avviso ai cittadini