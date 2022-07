Arriva il teleriscaldamento: strada chiusa fino al 5 agosto

Resterà chiusa al traffico da martedì 12 luglio alla conclusione dei lavori al teleriscaldamento, preventivata per il 5 agosto, via Pietro Micca a Legnano nel tratto fra via della Vittoria e via Cairoli.

Teleriscaldamento: lavori in corso

La chiusura al passaggio dei veicoli (con la sola eccezione dei residenti -situazione del cantiere permettendo), che interesserà anche via Quintino Sella nel tratto compreso fra via XXIX Maggio e via Micca, si rende necessaria per eseguire i lavori di allacciamento alla rete di teleriscaldamento. La variazione alla viabilità implica l’obbligo:

di proseguire dritto per i veicoli che percorrono via della Vittoria, una volta giunti all’incrocio con via Micca; di svolta a destra per i veicoli che percorrono via Micca, una volta giunti all’incrocio con via della Vittoria; di proseguire dritto per i veicoli che percorrono via Sella, una volta giunti all’incrocio con via Micca.