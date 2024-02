Arriva il Garante dei Diritti degli anziani

Settimo Milanese avrà il “Garante dei Diritti degli Anziani”.

Ieri sera in Consiglio comunale è stata approvata all’unanimità la mozione presentata dai capigruppo Ruggiero Delvecchio (Oltre – Forza Italia) e Luca Bulciaghi (Lega) per chiedere l’istituzione di una figura di raccordo tra l’Amministrazione e la fascia meno giovane della popolazione.

“Il documento è stato presentato da Forza Italia in diversi Comuni d’Italia e anche qui a Settimo abbiamo deciso di portarlo in Consiglio – ha spiegato Delvecchio -. L’obiettivo è tutelare la dignità e i diritti delle persone anziane, sia quelle fragili sia quelle che si trovano ancora in buone condizioni e che sono ancora desiderose di partecipare alla vita della comunità dando il proprio contributo. Tengo a precisare che il Garante non dovrà sostituirsi alla Giunta e al Consiglio comunale togliendo libertà d’azione agli organi istituzionali, ma sarà una figura di supporto. Ringrazio la maggioranza per avere accolto la nostra proposta, ora alla prossima Amministrazione toccherà il compito di formalizzarne l’istituzione e di regolarne la gestione affinché questa figura porti un valore aggiunto alla nostra comunità”.