Arriva il corso di compostaggio domestico online

Nella Sala Consiliare del Castello di Abbiategrasso, il 17 maggio sarà presentato il primo video-corso di compostaggio domestico, sviluppato grazie all'uso dell'intelligenza artificiale. Questa innovazione, introdotta dall'azienda Amaga, società multiservizi della città, permetterà a tutti i cittadini di diventare compostatori esperti da qualsiasi luogo si trovino.

Caratteristiche del corso

Il video-corso sarà disponibile in tre lingue: italiano, inglese e arabo, per garantire la massima accessibilità a tutti. Il corso è composto da 8 moduli, che includono anche quiz, per un totale di circa 40 minuti di contenuti formativi. In più, la struttura modulare permette di approfondire vari aspetti del compostaggio domestico, rendendo l'apprendimento sia efficace che interattivo.

Innovazione nella verifica delle utenze

A partire da quest'anno, la verifica e l'iscrizione all'albo del compostaggio domestico non saranno più tramite rendicontazione cartacea. Grazie al prossimo aggiornamento dell'app Riciclario, la procedura sarà completamente digitale. Questo sistema innovativo consentirà agli ispettori ambientali di intervenire in modo più mirato su quelle utenze che non forniranno prove dell’effettiva pratica del compostaggio.

Benefici derivanti dal nuovo sistema

Tale modalità di verifica rappresenta un passo avanti significativo nella gestione ambientale, favorendo una maggiore efficienza e trasparenza. Inoltre, permetterà agli utenti di accedere più facilmente agli sconti in tariffa previsti per chi pratica il compostaggio domestico: nel concreto, la partecipazione al corso darà modo agli utenti di beneficiare dello sconto del 20% sia sulla quota varia che sulla quota fissa come stabilito dal regolamento comunale.

La presentazione del video-corso di compostaggio domestico rappresenta un'importante innovazione nel settore della gestione ambientale poiché i cittadini avranno accesso a strumenti formativi avanzati e a un sistema di verifica più efficiente. L'evento del 17 maggio sarà un momento di confronto e apprendimento, finalizzato alla diffusione di pratiche sostenibili e al miglioramento della qualità della vita nella comunità.