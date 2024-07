A settembre non arriverà solamente il nuovo parroco don Federico Papini a Magenta. Al termine del mese di agosto infatti prenderà servizio anche un altro sacerdote: don Stefano Polli che dovrebbe prendere così il posto di don Davide Fiori che in autunno partirà per una missione.

Arriva a Magenta un nuovo sacerdote

Il sacerdote arriva da Melegnano dove ha iniziato il suo ministero nel 2017, anno in cui è stato ordinato diacono, ed è rimasto nella città del sud-ovest di Milano anche dopo l’ordinazione sacerdotale avvenuta nel corso dell’anno successivo. Un totale di 7 anni dunque per don Stefano che ora è pronto per questo nuovo cammino nella Città della Battaglia.

Classe ‘81, don Stefano è originario di Casorate Primo, comune in Provincia di Pavia che rientra però all’interno della diocesi di Milano.

La vocazione

«Ho sentito la mia vocazione nel cammino che ho fatto insieme al gruppo adolescenti della mia parrocchia quando ero loro educatore - racconta don Stefano - Lì ho iniziato a pormi le prime domande. Ho così iniziato il cammino dei non residenti al seminario di Venegono e al termine del percorso ho realizzato di voler consacrare la mia vita al signore e da lì così è partito il mio percorso in seminario».

Sei anni dunque in seminario che sono culminati come detto tra il 2017 e il 2017 con l’ordinazione prima a Diacono e poi a sacerdote con la destinazione di Melegnano ed ora Magenta. Una destinazione della quale don Stefano si è detto entusiasta e per la quale non vede l’ora di poter iniziare a camminare:

«Mi hanno detto che la comunità di Magenta è molto viva e ha tanti collaboratori - racconta don Stefano - La scorsa settimana ho incontrato per la prima volta il parroco con cui inizierò il mio servizio qui in città e nelle scorse settimane ho incontrato anche i ragazzi e ho visto veramente un grande entusiasmo. Quindi mi auguro qui a Magenta di poter iniziare un bel cammino e di poter quindi crescere insieme alla comunità nella fede mettendosi al servizio della chiesa e della comunità».

Al momento non è ancora stata definitiva, come confermato da don Stefano stesso, una data per la cerimonia di ingresso ufficiale.