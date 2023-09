Arluno piange l'ex vicesindaco e maestro Remigio Peruzzi

Tutta Arluno piange la scomparsa di Remigio Peruzzi, deceduto sabato 16 settembre 2023 all’età di 86 anni.

Peruzzi è stato per molti anni esemplare maestro elementare ad Arluno, e ha occupato per tutto il corso della sua vita un ruolo fondamentale nella comunità civile e parrocchiale arlunese. Ha infatti anche ricoperto la carica di assessore e vicesindaco.

Ha affermato l'ex primo cittadino Luigi Losa:

"Peruzzi era dappertutto, non con leggerezza e superficialità, ma con considerevole impegno e salda responsabilità: l’impegno politico e istituzionale concretizzato con le cariche di assessore e vicesindaco nel nostro Comune; la dedizione verso il sociale con il contributo alla Cisl e Anteas (di cui era presidente); l’idea di costituire una Cooperativa Edilizia per affrontare l’esigenza abitativa soprattutto di nuove famiglie e giovani coppie; la passione dimostrata nel far nascere la nostra Università della Terza Età di cui è stato per anni valente docente e membro del Consiglio Direttivo; la collaborazione con l’Avis locale e il sostegno alle innumerevoli società sportive arlunesi. Hai spesso dedicato tempo e passione per il nostro Oratorio e per il Centro Anziani; sei stato appassionato ricercatore e archivista, scopritore di eventi storici a volte inediti, ti sei avventurato in magnifiche pubblicazioni culturali e artistiche a ricordo di questa chiesa e a valorizzazione del prezioso patrimonio artistico e culturale che raccoglie".