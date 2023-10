Arluno alla ricerca di Nonni e Nonne Vigile

Il Comune di Arluno cerca nuovi volontari che diventino Nonni e Nonne Vigile.

La ricerca di Arluno per i Nonni e Nonne Vigile

Si sa, i nonni sono per tutti un porto sicuro dove sentirsi protetti e accolti. I Nonni Vigile svolgono questo ruolo per l’intera comunità di un paese, e sono fondamentali per garantire la sicurezza di bambini e ragazzi all’uscita da scuola, per questo il Comune di Arluno cerca nuovi volontari per svolgere questo compito.

Le parole del sindaco

Ha spiegato il sindaco Moreno Agolli:

"Siamo alla ricerca di nuovi Nonne e Nonni Vigile per tutelare il più possibile la salute e la sicurezza dei nostri bambini e ragazzi.È un servizio prezioso, già in essere da anni, svolto a titolo volontario, sotto le direttive e in collaborazione con la Polizia Locale".

"Sono una risorsa importante per la comunità"

Il primo cittadino ha poi proseguito sottolineando l’importanza del ruolo di queste figure per la cittadinanza.

"I Nonni Vigile rappresentano una risorsa importante per l’intera comunità - ha dichiarato - In questi anni sono diventati un punto di riferimento per famiglie e alunni con i quali hanno stretto rapporti di amicizia e di fiducia: sanno trasmettere sicurezza!".

Chiunque fosse interessato a ricoprire questo ruolo, può prendere contatti con la Polizia Locale di Arluno.