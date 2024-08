Arese in estate, bilancio positivo aspettando Ferragosto

Arese in Estate, la rassegna estiva organizzata dall'amministrazione comunale raggiunge gli obiettivi di aggregazione.

In prossimità della conclusione della rassegna Arese in Estate, l’assessora alla cultura Denise Scupola traccia un primo bilancio del periodo dedicato a cultura, tra musica, cinema, e feste.

«Da una parte abbiamo voluto dare vita a punti della città solitamente non raggiunti da eventi di questo tipo. Zone in genere poco sfruttate come Largo Ungaretti o le aree esterne del Centro Civico si sono trasformate in palchi all’aperto e cinema, in un’iniziativa che è stata particolarmente apprezzata dagli abitanti della zona. L’accoglienza da parte della cittadinanza di una rassegna in questo nuovo format è stata a nostro vedere molto positiva: un punto di forza è stato sicuramente la scelta di portare proposte molto variegate, adatte a soddisfare persone di ogni età e gusto, a partire dalla Festa Patronale, che ha avuto una grande affluenza».

«In futuro, cercheremo di lavorare meglio nell’ambito di un coinvolgimento sempre più attivo nei festeggiamenti della comunità locale, e in particolare dei negozianti di via Caduti, zona che è stata meno visitata dal pubblico rispetto alle piazze centrali durante le tre serate dei festeggiamenti. Altro grande successo sono state le esibizioni musicali - continua Scupola - Abbiamo puntato molto sulla varietà, passando dal jazz, genere che a questi eventi trova sempre un suo appassionato pubblico, a revival degli anni ’60 e ’70 con la band Mary and the Quants, anch’essa molto apprezzata da cittadini di ogni età: siamo stati felici di vederli ballare in piazza in un’atmosfera di grande gioia e in un clima festoso. Nemmeno la pioggia ha fermato la musica: gli artisti della band I Carrettieri hanno animato persino una serata di cattivo tempo con un grande tributo a De André».