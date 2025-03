Arese ha aderito alla XXX Giornata in ricordo delle vittime della mafia

Il Comune di Arese ha aderito alla XXX Giornata Nazionale della Memoria e dell'Impegno in Ricordo delle Vittime delle Mafie, promossa da Avviso Pubblico e da Libera.

"La nostra città si unisce a questo momento di riflessione e di impegno collettivo, sia per onorare la memoria di tutte le vittime innocenti delle mafie, sia per promuovere la cultura della legalità e sostenere chi ogni giorno si batte con coraggio per una società migliore e un futuro libero dalla mafia - hanno dichiarato l'Assessora alla Legalità Martina Spadaro e il Sindaco Luca Nuvoli - Come istituzione, ma anche come cittadini, il nostro impegno deve essere rivolto alla promozione dei valori di giustizia. Lo abbiamo fatto organizzando la rassegna "In scena: storie di antimafia e impegno" e lo facciamo ora con lo spettacolo teatrale "AUT. Un viaggio con Peppino Impastato", previsto per venerdì 21 marzo 2025 alle ore 21.00, presso il Centro civico Agorà. Si procederà anche con l’esposizione dei nomi delle vittime innocenti di tutte le mafie. A loro va il nostro pensiero, alle loro famiglie, ma anche a coloro che con coraggio combattono ogni giorno per un mondo più giusto".