Arconate ha detto addio a "Giannino" Colombo

Si sono svolti oggi, mercoledì 23 Agosto, presso la chiesa parrocchiale di Arconate i funerali di Giovanni Colombo (detto Giannino). La sua scomparsa, avvenuta martedì all'età di 77 anni, ha colmato di commozione il cuore di molti arconatesi.

Arconate dice addio a "Giannino" Colombo

Noto imprenditore arconatese, papà dell’ex sindaco Andrea e nonno dell’attuale assessore Francesco, lui stesso ex assessore, Giannino è stato un esempio luminoso di altruismo e creatività.

Ex presidente dell’associazione Avis, così come il figlio Andrea, ha lavorato instancabilmente per il bene dei suoi concittadini. Uomo forte dotato di grande simpatia, aveva un dote di leader naturale e una grande capacità di mobilitare le persone. Animato da un forte impegno e da una grande passione ha contribuito al progresso del suo paese e ha fatto in modo che la comunità dei donatori arconatesi potesse sempre crescere. Per anni geometra in Comune, ha anche progettato insieme all’Arch. Piercarlo Poretti di recente scomparso, l’oratorio di S. Eusebio e S. Agnese di Arconate, ha donato ai giovani un luogo

dove poter crescere. Da tempo malato, lascia la moglie Carla, i figli Andrea, Marco e Paolo, le nuore, i nipoti Francesco, Maria, Alessandro e Vittorio, il fratello Antonio con la cognata.

Le parole del sindaco Calloni

Tanti i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia, in primis quello del sindaco Sergio Calloni:

“Oggi ci stringiamo nel dolore per la perdita di uomo carismatico, capace di ispirare gli altri attraverso il suo esempio, il suo impegno e la profonda dedizione verso la comunità. Giannino lascia un vuoto difficile da colmare, ma il suo lascito di generosità e passione continuerà a brillare nelle vite che ha toccato. Onoriamo la sua memoria portando avanti il suo spirito di servizio e dedizione alla comunità. L'Amministrazione Comunale si stringe commossa alla famiglia e a Francesco, a cui vanno le più sentite condoglianze.Ciao Giannino, mio predecessore alla presidenza Avis come lo è stato tuo figlio Andrea da sindaco di Arconate. Sembra che il destino abbia voluto che le nostre famiglie si incontrassero. Ricorderò sempre il tuo ufficio pieno di fumo delle maledette sigarette che fumavi e della battuta sempre pronta (soprattutto in dialetto) in risposta ad ogni situazione. Il mio pensiero va a Carla , Andrea, Marco, Paolo, il fratello Antonio, i nipoti Francesco, Maria, Alessandro. E a tutta la grande famiglia che hai guidato

con splendido esempio.”

Tenero il ricordo del nipote Francesco:

“Perdo un secondo papà. Nonno Giannino mi ha voluto bene come un padre e io come un secondo figlio. È stato il pilastro della nostra famiglia, che ha saputo tenere unita anche nei momenti più difficili. Un uomo che ha dato tanto non solo a noi, ma anche alla sua comunità, dal suo impegno politico al suo lavoro da geometra del Comune, fino alla presidenza dell’Avis. Grazie per l’amore grande che mi hai voluto, che hai voluto a tutti noi nipoti, ai tuoi figli, alla tua nonna Carla - con cui hai trascorso 58 anni insieme mano nella mano - e a tutta la tua famiglia. Per tutte le volte che sei stato orgoglioso di un traguardo raggiunto, per le infinite risate dopo i tuoi mille strafalcioni e i tuoi esilaranti improperi in stretto dialetto diventati storia. Con te, se ne va anche un pezzetto di me e di noi, della vita vissuta insieme, della nostra quotidianità, e forse anche della storia di Arconate. Sarà tristissimo non vederti dall’altra parte del cortile, ma scommetto che se fossi qui, con la sigaretta in bocca ci diresti di piantarla e di ricordarti con una battuta e una risata. Grazie per quello che ci hai dato, infinitamente di più di quello che noi abbiamo saputo dare a te.”

Dopo la cerimonia e la cremazione, Giannino Colombo sarà tumulato nel cimitero della sua Arconate.