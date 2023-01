Arconate dice addio a Luigino Monticelli

Arconate piange Luigino Monticelli scomparso all'età di 84 anni dopo una vita passata in oratorio e storico Re Magio delle rappresentazioni natalizie.

Addio a Luigino Monticelli

Storico re magio delle rappresentazioni natalizie fin dal lontano 1982, Monticelli si è spento a 84 anni, lasciando un grande vuoto in paese. L’uomo infatti si è sempre prodigato molto per la sua Arconate. Per molti anni presidente della Pallavolo Osa, sempre presente per l’oratorio e per la scuola materna Santi Angeli custodi, era componente del Gruppo parrocchiale San Satiro.

Sempre presente a Carnevale

Animatore del Carnevale, ha realizzato per tantissimi anni carri folkloristici e maschere di ogni genere.

Persona generosa, umile e buona, sempre con il sorriso, allegro e dalla battuta sempre pronta, ha lasciato un segno indelebile nella comunità.

Una folla commossa ha partecipato ai suoi funerali che si sono svolti sabato 21 gennaio nella chiesa di Sant’Eusebio. In occasione delle esequie, la famiglia ha chiesto di non inviare fiori ma di devolvere eventuali offerte in favore della parrocchia cittadina.