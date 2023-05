Arconate dà il benvenuto al suo nuovo vigile

Arconate accoglie il nuovo vigile. Al Comando della Polizia locale dal 1 giugno prenderà Manolo Ferentini, da 22 anni in forza al Comune di Pogliano Milanese.

Il curriculum di Ferentini che rivolge subito il suo "grazie" per la fiducia concessa

Cinquantuno anni, sposato con una insegnante e padre di due figli, con un diploma di geometra, Ferentini completerà l’organico dei vigili urbani del paese. Il suo arrivo è atteso dall’Amministrazione comunale. Così il diretto interessato:

«Ho effettuato prove in diversi Comuni della zona arrivando sempre primo o secondo e ho scelto Arconate perché è un bel paese immerso nella natura. Dopo ventidue anni di servizio prestato nella stessa località sentivo proprio il bisogno di un cambiamento per non fossilizzarmi. Ringrazio molto la precedente Amministrazione, il mio Comandante e i colleghi che in questi anni mi hanno insegnato tanto, supportato e anche –ride- sopportato. Da loro ho imparato molto. Ringrazio anche il sindaco Sergio Calloni e la nuova Amministrazione per la fiducia concessa, per questo ruolo che svolgerò con impegno dando il massimo delle mie capacità".

"Obiettivo è contrasto a piccolo spaccio e lotta ai veicoli non assicurati"

Questi gli obiettivi delineati dalla new entry:

"Entro in un bel team di colleghi giovani e affiatati, il nuovo Comandante e gli altri agenti. Cercherà di fare bene, penso che sarò il classico agente a cui i cittadini possono chiedere consigli e informazioni e penso che avrò anche altri compiti da svolgere come il controllo del territorio con incisività e anche se necessario il contrasto all’illecità come il piccolo spaccio di droga o perseguire le irregolarità amministrative tipo veicoli non assicurati, guida senza patente".

Il benvenuto di Calloni e Ferro

L’agente Ferentini porta una grande esperienza e l’entusiasmo per il nuovo posto di lavoro. Contenti per il definitivo potenziamento dell’organico del Comando di polizia il sindaco Sergio Calloni e il comandante Alessandro Ferro.