L'Arcivescovo Mario Delpini in paese per i 100 anni della chiesa parrocchiale

L'Arcivescovo Mario Delpini è arrivato a San Vittore Olona.



Mario Delpini in paese per il centenario della chiesa

Visita d'eccezione quella avvenuta a San Vittore Olona nella serata di ieri, giovedì 25 maggio 2023: nell'ambito dei festeggiamenti per i 100 anni della chiesa parrocchiale, è arrivato Mario Delpini, Arcivescovo di Milano. E' sceso dalla sua auto poco dopo le 20.30, accolto dalla musica del Complesso bandistico sanvittorese: prima la visita e benedizione ai lavoretti e disegni dei bambini delle scuole dedicati alla chiesa ospitati al Centro Sacra Famiglia, poi breve corteo fino alla chiesa dove ha poi celebrato la Messa insieme al parroco don Marco Longoni, a don Alain Youssuffa, ad Emmanuel Abbo vescovo di Ngaoundéré in Camerun, a don Giancarlo Greco, all'ex coadiutore don Fulvio Rossi e a Riccardo Bombelli che a giugno diventerà sacerdote. In chiesa tanta gente: il sindaco Daniela Rossi con la sua Giunta comunale, le forze di opposizione, le Suore, associazioni e cittadini.

Le parole di Delpini

L'Arcivescovo è rimasto davvero sorpreso dell'accoglienza ricevuta e ha sottolineato l'importanza del centenario: "Ringrazio per l'invito e le parole ricevute, sono qui volentieri per celebrare questo centenario - le parole di Delpini dall'altare - Ho visto i bellissimi disegni dei bimbi, quanta bellezza hanno saputo cogliere e quanta sapienza hanno saputo esprimere nello scrivere i loro pensieri sulla pace e di se stessi. Dobbiamo essere contenti del passato: 100 anni di grazie e dobbiamo essere fiduciosi per il futuro se questi bambini, diventando uomini e donne, saranno coerenti con quella bellezza vista nei loro lavoretti". Don Longoni ha poi sottolineato una curiosità: "Nel 1923 l'allora parroco don Giuseppe Magni aveva invitato il Cardinale Tosi, Arcivescovo di Milano, per benedire la prima pietra della chiesa: Tosi era malato e allora al suo posto è venuto il missionario del Pime Monsignor Giovanni Menicatti che era Vescovo in Cina. Oggi è presente qui con noi Monsignor Emmanuel, vescovo di un paese di missione: è segno questo dell'universalità della Chiesa, frutto della Pentecoste". Al termine della cerimonia, aperitivo in piazza con gli Alpini e musica della banda.