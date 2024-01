L'Arcivescovo Mario Delpini al paese: "Voi mi state a cuore"

L'Arcivescovo di Milano Mario Delpini ha fatto tappa a San Vittore Olona.

Tappa anche a San Vittore Olona per la visita pastorale dell'Arcivescovo di Milano Mario Delpini. Oggi, domenica 14 gennaio 2024, è toccato alla comunità sanvittorese accogliere il sacerdote per una mattinata decisamente ricca: prima la visita al cimitero, accolto dal parroco don Marco Longoni e dalla Croce azzurra, dal comandante della Polizia locale Ermanno Taeggi e quello dei Carabinieri di Cerro Antonino Lisciandro; poi un salto nella chiesetta di San Giovanni dove ad attenderlo c'erano i genitori e i bambini che dovranno fare la Prima Comunione, poi un saluto ai nonni della Casa famiglia e poi l'arrivo in chiesa parrocchiale per la Messa dove ad attenderlo vi erano i fedeli e le autorità civili come il sindaco Daniela Rossi, esponenti della Giunta così come Paolo Salmoiraghi e Marco Zerboni della lista di minoranza Per San Vittore Olona.

"Sono qui perchè mi state a cuore"

"Voi mi state a cuore" ha ribadito più volte Delpini durante l'omelia davanti ai cittadini di San Vittore Olona. "Sento responsabilità per la vostra vita di fede e di comunità - ha sottolineato - Avete sperimentato un periodo un po' complicato per il cambiamento di alcuni preti (nota: il cambio di quattro parroci in pochi anni), oggi sono qui per dirvelo di persona: mi siete cari e sottolineo la vostra appartenenza alla Chiesa diocesana. Dovete sentire la bellezza e la fierezza di essere dentro la grazie Chiesa di Milano, così ricca di storia, proposte e partecipazione, essendo un'unica grande Chiesa e dal fallimento impariamo ad accogliere Gesù, ad essere santi nella fede".