Archiviata la querela del sindaco di Bià contro la giornalista Sara Manisera

Due anni fa, il sindaco di Abbiategrasso Cesare Nai aveva denunciata la giornalista Sara Manisera per diffamazione per una frase pronunciata a Cutro, in Calabria, durante una premiazione.

“Agli studenti e studentesse, avevo parlato delle penetrazioni delle mafie nel tessuto economico lombardo, in particolare nel cemento, incluso quello dell'hinterland milanese e di Abbiategrasso – aveva spiegato il giornalista - A loro avevo detto che la prima forma di lotta contro le mafie è la tutela dell'ambiente”.

Una vicenda del 2022

La questione risale al 2022 quando durante una premiazione la giornalista sul palco aveva detto :

"Ad Abbiategrasso, in provincia di Milano, ho visto le mafie entrare nel comune, negli appalti pubblici, e soprattutto dentro il cemento, perché alle mafie una cosa che piace tanto è il cemento, i centri commerciali”.

Una frase che aveva sollevato il polverone in città, con la conseguente denuncia del sindaco di Abbiategrasso "per aver leso reputazione della Città".

Il fatto non sussiste

Il PM ha chiesto l'archiviazione, reputando la critica non diffamatoria:

"Il fatto denunciato , nella querela, non sussiste e il procedimento deve essere archiviato in quanto non è ipotizzabile, in caso di vaglio dibattimentale, la possibilità di pervenire ad una possibile pronuncia di condanna per il fatto denunciato o altri fatti di reato…. Nel caso di specie, l’affermazione proferita dall’indagata durante il suo intervento in occasione dell’evento pubblico “Premio Nazionale Diego Tajani”, risulta essere del tutto generica e non diretta a soggetti determinati o determinabili".

Il commento della giornalista