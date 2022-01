Emergenza Covid

E' attivo da sabato 15 gennaio a Mantegazza.

Una buona notizia per i cittadini di Arluno e di Vanzago: da sabato 15 gennaio è attivo all’ambulatorio medico di via Sant’Isaia a Mantegazza un punto tamponi.

Apre un punto tamponi: sconti per i cittadini di Arluno e Vanzago

Il servizio è gestito dalla società TeA Lab, che ha partecipato alla manifestazione di interesse indetta dal Comune di Vanzago e sarà attivo al mercoledì dalle 14 alle 17 e al sabato dalle 9 alle 12. Si può accedere solamente su prenotazione telefonica chiamando i numeri 02.93780314 o 331.8221524. Per i tamponi molecolari ci sarà un piccolo sconto per i residenti ad Arluno e a Vanzago, che avranno anche la precedenza nelle prenotazioni.

In base alle domande la società valuterà l’opportunità di estendere il servizio anche in altre fasce orarie.