Apre lo sportello Confcommercio: consulenze gratis per i residenti

Un nuovo servizio gratuito dedicato agli imprenditori bareggesi: martedì 12 luglio, in via IV Novembre 6, apre lo Sportello Comunale Confcommercio.

Nei giorni scorsi è stata firmata la convenzione tra il Comune di Bareggio e Confcommercio di Rho e Abbiategrasso per l’attivazione del servizio.

Personale della Delegazione di Confcommercio sarà a disposizione al martedì mattina dalle 8.30 alle 12.30 solo su appuntamento, da concordare via mail o al telefono contattando contattando l’Associazione territoriale di Rho (m.rho@unione.it, 02.9303480) o l’Associazione territoriale di Abbiategrasso (m.abbiategrasso@unione.milano.it, 02.94967393).

“Un ringraziamento particolare per la collaborazione va ai nostri Uffici e a Confcommercio – ha concluso il vicesindaco Paietta - Sono molto soddisfatto perché come Amministrazione comunale andiamo a offrire un’altra forma di sostegno ai nostri commercianti, che per qualsiasi esigenza potranno trovare risposte e consulenza gratuita qui a Bareggio. Il nostro obiettivo, specie in questi anni complicati per la pandemia, è di sostenere il più possibile le nostre attività: lo abbiamo dimostrato erogando il ‘buono imprese’, promuovendo eventi per far vivere il paese e di conseguenza i commercianti e con campagne di sensibilizzazione per invitare i cittadini a fare acquisti a Bareggio”.