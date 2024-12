Apre l’area posteggio della palestra ex Marconi

Un nuovo posteggio per permettere ai clienti dei negozi del centro storico di Rho di fare acquisti

L'area sosta sarà accessibile gratuitamente dalle 9 alle 20

A partire da venerdì e fino al prossimo 6 gennaio sarà aperta al pubblico l’area posteggio della piastra che si trova tra il Municipio e la ex scuola Marconi, con accesso da via De Amicis 6. L’area sarà accessibile dalle 9 alle 20 La sera il cancello verrà chiuso fino al mattino successivo. La sosta sarà libera e non regolamentata con disco orario o altre modalità.

L'assessore al Commercio Vergani: "Lo shopping nei negozi di vicinato permette di vivere la città"

«L’iniziativa nasce per favorire quanti vengono in centro per le compere di Natale – spiega il Vicesindaco e Assessore al Commercio Maria Rita Vergani – Lo shopping nei negozi di vicinato permette di vivere la città e raggiungere le strade del centro offre l’opportunità di aderire alle tante iniziative di animazione previste per questo Natale, seguendo il filo che accompagna ogni evento».

L'assessore Giro: "Cerchiamo di venire incontro il più possibile a chi vuole raggiungere il centro"

Favorevole alla decisione di creare nuovi posti auto senza pagamento e limitazione di sosta anche l’assessore alla Mobilità Valentina Giro. «Un parcheggio si aggiunge temporaneamente a quelli già esistenti attorno al centro, mentre rimane aperto anche nei festivi il parcheggio del cortile del Municipio – chiarisce l’assessore Giro – Cerchiamo di venire incontro il più possibile a quanti vogliono raggiungere le strade dello shopping e piazza San Vittore, cuore del programma natalizio cittadino»