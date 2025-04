Apre il bando per le case popolari, 22 alloggi disponibili

Anche per quest'anno, precisamente domani, lunedì mattina, verrà riaperto per i cittadini di Rho, e di tutto l'Ambito Rhodense, l'Avviso per la presentazione delle domande utili all'assegnazione di Servizi Abitativi Pubblici, un tempo conosciuti come «case popolari»

Sportello Unico d'Ambito per aiutare nella compilazione della domanda

Contestualmente al periodo di apertura dell'avviso, che scadrà il 8 giugno, sarà aperto lo Sportello Unico d'Ambito, in via Buon Gesù 21, a Rho, messo a disposizione dal Comune capofila e gestito da Sercop in collaborazione con Aler Milano, per l'assistenza alla compilazione delle domande. Ventidue gli alloggi messi a disposizione e pronti per l'assegnazione una volta pubblicate le graduatorie e verificate le domande in posizione utile, sono distribuiti nei territori comunali di Arese, Cornaredo, Lainate, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho e per i residenti del comune di Settimo Milanese.

Le domande dovranno essere consegnate entro il prossimo 8 giugno

Per la compilazione e l'inoltro della domanda, per la quale è prevista la sola modalità telematica, occorrerà procedere alla registrazione sulla Piattaforma informatica regionale, rispetto alla quale sarà necessario possedere credenziali personali come lo Spid o la Carta nazionale dei Servizi o la Carta di Identità elettronica, con relativi codici identificativi. Chi invece per la presentazione della domanda utilizzerà la modalità assistita, lo Sportello di via Buon Gesù sarà aperto al pubblico fino a venerdì 6 giugno nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e giovedì anche dalle 14 alle 17.

Il sindaco Orlandi: "Lo sportello unico, un servizio per affrontare l'attuale emergenza abitativa"

Per accedere al servizio è necessario prenotare telefonicamente un appuntamento, chiamando il numero telefonico dedicato 333.4913599.

«Il servizio di accompagnamento alla compilazione delle domande offerte dallo Sportello Unico d'Ambito rappresenta oggi ancor più una priorità per Rho, Comune capofila, e per tutte le altre Amministrazioni comunali del Rhodense, proprio in virtù della particolare delicatezza e importanza che riveste l'attuale emergenza abitativa», afferma il primo cittadino di Rho Andrea Orlandi.

Le informazioni utili per la partecipazione al bando possono essere reperite in ogni Comune (on line sul sito istituzionale), sul sito di Sercop e alla sede di Aler in via Cadorna 32 all’interno della palazzina dell’Inps a Rho.