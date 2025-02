Mercoledì 19 febbraio apre ad Abbiategrasso in Viale Giotto angolo Via Grandi un nuovo supermercato TIGROS, il settantasettesimo della catena varesina.

Apre ad Abbiategrasso un nuovo Tigros

Il punto vendita si inserisce nel processo di evoluzione dell’Azienda e di maggiore presenza nel Milanese con la propria offerta al passo con le necessità dei consumatori.

Nel nuovo TIGROS i clienti potranno trovare una proposta ricca e sempre nuova di idee e sapori accuratamente selezionati nei reparti ortofrutta, panetteria-pasticceria, macelleria, gastronomia, pescheria, oltre a una vasta scelta di prodotti confezionati.

In particolare l’impegno di TIGROS è garantire ai clienti prodotti di qualità a prezzi vantaggiosi 365 all’anno, senza attendere sconti ed offerte. Nei reparti freschi e confezionati ci sono oltre 3.000 prodotti.

Foto 1 di 5 Foto 2 di 5 Foto 3 di 5 Foto 4 di 5 Foto 5 di 5

Cosa offre il supermercato

La Convenienza Sempre, parte integrante dell’assortimento continuativo e non legati ad una promozione temporanea come ad esempio:

Oltre 70 prodotti di frutta e verdura a 1 euro sempre, 12 mesi l’anno;

in macelleria 6 hamburger di Scottona sempre a 6 euro oppure il petto di pollo 100% italiano a fette a 9,90 al kg

la baguette TIGROS sempre a 0,69 euro

formaggi a partire da 1 euro all’etto

orata pulita a 9,50 euro

Inoltre nei reparti freschi spiccano:

La stagionalità dell’ortofrutta dove si trovano, tra le diverse referenze, i prodotti della linea “Merita l’Assaggio” selezionati da TIGROS. Si tratta di frutta e verdura di stagione di altissima qualità con un gusto particolare dovuto al luogo di origine e ai metodi di coltivazione. Alcuni esempi sono: l’Arancia Rossa di Sicilia I.G.P. Tarocco, il Limone di Siracusa I.G.P. varietà Femminiello, l’Avocado Hass, l’Ananas, il Pomodoro di Pachino I.G.P Ciliegino, Piccadilly, Datterino e Marinda.

La carne di suino, pollo e tacchino è 100% italiana e tutta la carne bovina è di filiera di Scottona;

I prodotti del reparto panetteria-pasticceria preparati nei laboratori TIGROS a Cassano Magnago in provincia di Varese; il pane, nelle sue diverse varietà, viene sfornato ogni giorno e le torte sono preparate dai pasticcieri secondo ricette tradizionali. I clienti possono inoltre richiedere torte personalizzate su prenotazione per le feste e occasioni speciali, rivolgendosi al box informazioni.

Il banco pescheria servito con un ricco assortimento di pesci interi, filetti, tartare e tantissimi pronti da cuocere. Nel reparto è presente anche la friggitoria con pesce fritto in negozio e pronto da gustare.

Oltre 100 tipi di formaggi e 50 di salumi selezionati tra le migliori D.O.P. e I.G.P. Italiane e i piatti pronti come antipasti, primi, secondi e contorni cucinati ogni giorno dallo chef TIGROS con ingredienti freschi e di qualità.

I prodotti del mese

I ”Prodotti del Mese”: ogni mese TIGROS propone ricette speciali e stagionali per provare sempre gusti diversi. Le ricette in edizione limitata di febbraio sono: La Torta del Mese: crostata mele, pinoli e cannella; La Zuppa del Mese: crema di legumi; Il Croissant del Mese: treccina con mela e crema; La Pasta del Mese: tortelli con patate e cipolle caramellate; gli Gnocchi del Mese: con spinaci; l’Hamburger del Mese: gusto affumicato; la Pizza del Mese: barbecue (salamino, salsiccia e pancetta).

Per il punto vendita di Abbiategrasso è riservato un volantino speciale Follie d’Apertura con numerose offerte e sconti fino al 50%, dal 19 al 26 febbraio 2025. Il volantino Follie d’Apertura è consultabile a questo link: https://www.tigros.it/page/tigros-apre-ad-abbiategrasso/

Fino al 10 marzo 2025 tutti i prodotti dei reparti macelleria, gastronomia, panetteria, pasticceria, pescheria saranno inoltre scontati del 30% (sono escluse dalla promozione solo le referenze La Convenienza Sempre e i prodotti del corner Sushi).

Il nuovo punto vendita è dotato di un ampio parcheggio, di Casse Self e Spesa Veloce nonché di un’area dedicata alla bellezza, alla cura della persona e al benessere (con un’ampia offerta di integratori, prodotti senza glutine e per chi soffre di intolleranze).

Il bar ristorante Buongusto presenta

Nel nuovo supermercato è anche presente il bar ristorante Buongusto con un’ampia proposta di ricette gustose per ogni momento della giornata: colazione (2 euro cappuccino e brioche), pranzo e aperitivo.

Ogni settimana un menù differente con piatti preparati al momento nella cucina a vista e con ingredienti di stagione e di qualità TIGROS. Inoltre è attivo il servizio take away con lo sconto di 1€ sui primi, secondi ed insalate.

In cassa è possibile pagare le bollette ed utilizzare i buoni pasto, sia cartacei che elettronici, e i moderni metodi di pagamento come Satispay.

Su tigros.it e su App TIGROS è poi possibile attivare lo SCONTRINO DIGITALE per ricevere lo scontrino fiscale al proprio indirizzo mail, pochi istanti dopo la spesa. Si tratta di un servizio comodo, veloce e rispettoso dell’ambiente.