Il progetto, "Alla scoperta della biodiversità in città", promosso con passione da WWF Lombardia e dalla sezione Insubria-Legnano, ha ottenuto un prestigioso riconoscimento da Regione Lombardia e Fondazione Lombardia per l'Ambiente come Progetto di Qualità per l'educazione ambientale e alla sostenibilità 2023, nell'ambito del Bando "Proposte di educazione ambientale e educazione alla sostenibilità".

Appuntamento alla scoperta della biodiversità in città

"Alla scoperta della biodiversità in città" si inserisce nel più ampio programma di educazione ambientale e alla sostenibilità per gli anni 2024-2025 e 2025-2026, con l'obiettivo di rendere la scienza accessibile a tutti, focalizzandosi sulla conoscenza della biodiversità locale.

Cuore del progetto sono state le attività di Citizen Science condotte presso il Parco ex-Ila e il Parco Bosco dei Ronchi di Legnano. Studenti di diverse scuole, tra cui l'Istituto Comprensivo Manzoni di Legnano, l'Istituo di Istruzione Superiore Agraria "Mendel" di vialla Cortese e numerosi cittadini hanno partecipato attivamente all'esplorazione e al monitoraggio della flora e della fauna presenti in questi importanti polmoni verdi della città. Grazie all'utilizzo dell'applicazione iNaturalist, i partecipanti hanno contribuito in prima persona alla raccolta di dati scientifici preziosi.

L'evento di premiazione

L'evento di premiazione sarà l'occasione per celebrare l'impegno e la passione di tutti coloro che hanno partecipato al progetto. Saranno presentati i risultati del monitoraggio, che contribuiranno significativamente al progetto nazionale "Biodiversità in posa", promosso dal Network Nazionale della Biodiversità.

L'evento si terrà martedì 13 maggio dalle 10 - 12 all'Auditorium delle scuole Manzoni, plesso Tosi, Legnano in via Santa Teresa, 30 20025 Legnano. Saranno presenti rappresentanti di WWF Lombardia, della sezione Insubria-Legnano, delle istituzioni locali, del mondo della scuola e i protagonisti del progetto: gli studenti e i cittadini che hanno contribuito con entusiasmo alle attività.