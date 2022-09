Approvato il progetto per l'illuminazione del campo

Intervento da 300mila euro sul campo di via della Pace a Legnano per la riqualificazione completa dell'impianto di illuminazione.

Una nuova illuminazione per il campo

La giunta comunale, su proposta dell’assessore alle Opere pubbliche Marco Bianchi, ha approvato il progetto esecutivo per la rifunzionalizzazione del Campo di via della Pace. L’intervento, dell’importo di 300mila euro, sarà finanziato con 200mila euro a valere sui fondi PNRR e con 100mila euro da risorse del bilancio comunale. I lavori consistono nella realizzazione dell’impianto di illuminazione; aspetto, questo, che è al momento il più carente nella struttura sportiva. Infatti l’unica parte dell’impianto illuminata è il piccolo campo sterrato antistante e prospiciente su via della Pace, utilizzato per gli allenamenti.

L’intervento di rifunzionalizzazione prevede l’installazione di quattro nuove torri faro dell’altezza di 26 metri, nuovi corpi illuminanti con tecnologia LED e la realizzazione del nuovo impianto elettrico a servizio del nuovo impianto

di illuminazione. L’intervento tiene in debita considerazione tre aspetti importanti e strettamente connessi tra

loro: il corretto illuminamento di campo e pista, la possibilità di ottimizzare i consumi energetici dell’impianto e il contenimento dell’inquinamento luminoso. Il progetto prevede la predisposizione dell’impianto per una futura implementazione realizzabile mediante aggiunta di ulteriori apparecchi illuminanti.

Diversi interventi sul campo

Da ricordare che recentemente il campo è stato oggetto di diversi interventi di riqualificazione che hanno interessato, in particolare, la pista di atletica, il blocco spogliatoi e le tribune.