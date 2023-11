Approvato il progetto esecutivo per lo skate park

È stato approvato dalla Giunta di Bareggio il progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo skate park in paese.

Nuovo skate park: l'iter

Un progetto nato a marzo 2022, quando il sindaco Linda Colombo col consigliere regionale della Lega Silvia Scurati e gli insegnanti avevano accompagnato due classi delle medie dell’Istituto comprensivo Perlasca in visita al Consiglio regionale. Allora il primo cittadino aveva proposto agli studenti la realizzazione dell’opera; idea che, come avviene in tutti gli Enti, era stata votata, in modo favorevole, dagli stessi ragazzi.

A dicembre poi la Giunta aveva approvato la delibera che dava via al progetto.

"L’area individuata è all’interno del parco delle Quattro Elle, vicino al campo da basket e da calcetto, con ingresso da via Silvio Pellico - avevano spiegato dall’allora Giunta - Siamo convinti che quest’opera rappresenti una nuova opportunità di esercizio sportivo all’aperto e una valorizzazione dell’area stessa, che diverrà ancora di più luogo di socialità e di ritrovo per i più giovani".

Il progetto

"La scelta del luogo è ricaduta su di un’area a verde attrezzato a completamento delle attività ludico-sportive e arredi parco esistenti, che fornisce un’ulteriore opportunità di esercizio sportivo all’aperto ed una valorizzazione della stessa area - si leggeva nella delibera di fine dicembre - L’intervento in progetto prevederà la realizzazione di una pista sportiva, destinata ad attività di skating. L’intenzione dell’Amministrazione è di ridare vita e lustro all’area trasformandola radicalmente in modo da essere fruibile totalmente dalla comunità locale e non. Questa interessante attività sportiva è praticata nel tempo libero e particolarmente diffusa fra i giovani che chiedono con sempre maggior insistenza degli spazi che rispondano alle proprie aspettative. Per tale motivo l’Amministrazione vuole trovare delle soluzioni progettuali più adatte ed idonee, per soddisfare i requisiti sia della normativa in vigore che delle esigenze ludico-ricreative".

Un progetto che adesso è diventato esecutivo e che, come si legge negli atti di delibera del 25 ottobre, costerà circa 99mila euro.