Approvato il Piano del Traffico di Legnano: osservazioni fino al 30 settembre

Piano Generale del Traffico Urbano di Legnano adottato dalla Giunta: fino al 30 settembre, i cittadini potranno presentare le proprie osservazioni.

Piano del Traffico in giunta

Ieri, venerdì 2 agosto, la giunta comunale di Legnano su proposta dell’assessore alla Mobilità Marco Bianchi ha adottato la proposta di aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) redatta dal PIM, il Centro Studi già estensore della proposta di PGT, e che ha visto impegnati in qualità di capoprogetto l’ingegnere trasportista Mauro Barzizza e l’ingegnere Francesca Boeri.

Meno inquinamento, più mobilità sostenibile

La giunta ha anche preso atto dell’esclusione del PGTU dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) decretata dall’autorità competente, che non ha individuato effetti ambientali negativi prodotti dal Piano perché questo, fra le altre cose, promuove la mobilità sostenibile, implementa la sicurezza stradale e migliora le condizioni della circolazione e concorre alla riduzione dell’inquinamento atmosferico.

Parola ai cittadini

A seguito dell’adozione da parte della giunta il PGTU, che si compone di tre documenti (Piano Generale del Traffico Urbano, Piano Particolareggiato della Mobilità Attiva e Piano Particolareggiato della Sosta), sarà pubblicato la prossima settimana sul sito comunale per la visione del pubblico e l’eventuale presentazione di osservazioni su tutti gli aspetti del Piano stesso.

Il termine per la presentazione delle osservazioni, che la direttiva del Ministero dei Lavori pubblici stabilisce in 30 giorni, è prolungato a lunedì 30 settembre, in considerazione del mese di agosto.

Alla fine di agosto l’amministrazione comunale pubblicizzerà il calendario degli incontri pubblici per illustrare il documento. Chiuso il periodo utile alla presentazione delle osservazioni, queste saranno controdedotte dagli uffici comunali, supportati dal PIM. L’ultimo passaggio dell’iter sarà in consiglio comunale, che prima discuterà e voterà le osservazioni e, a seguire, il piano nella sua interezza. In caso di esito positivo della votazione il PGTU risulterà approvato.