Durante la seduta di Consiglio Comunale del 10 marzo 2025, l’Amministrazione Comunale di Parabiago ha approvato le modifiche al Regolamento di Polizia Urbana introducendo quattro nuovi articoli che regolamentano il parcheggio di biciclette e velocipedi permettono di intervenire in casi di abbandono del mezzo.

Approvato il nuovo regolamento per il parcheggio di bici e monopattini

Le modifiche sono destinate alla tutela dei soggetti deboli, pedoni e persone con disabilità. La loro introduzione fa riferimento all’Articolo 158 del Codice della Strada, riferito al divieto di fermata e sosta sui marciapiedi dei veicoli, compresi i velocipedi e prevede una sanzione economica e accessoria quale la rimozione del veicolo. In sintesi, le modifiche approvate, non istituiscono nuovi divieti, ma dettagliano meglio quanto già previsto dal Codice Della Strada. Introducono, invece, un richiamo al decoro urbano e la procedura di effettiva rimozione di biciclette e velocipedi abbandonati o non rispettosi del Codice Della Strada. Una procedura che è diversa rispetto ai veicoli immatricolati che richiedono, invece, l’intervento di un carroattrezzi con il successivo ricovero presso una depositeria autorizzata.

I nuovi articoli introdotti

l’art. 35 bis che vieta il deposito di biciclette fissate ad arredi pubblici come pali, panchine, cancelli o recinzioni, laddove queste ostruiscano passaggi pedonali o impediscano la fruizione di marciapiedi o aree pubbliche;

l’art. 35 ter che specifica lo stesso divieto per i velocipedi e i veicoli ad essi equiparati come, ad esempio, i monopattini elettrici e la loro rimozione anche in casi di abbandono su suolo pubblico;

l’art 35 quater che regolamenta la procedura di rimozione e l’eventuale demolizione o sequestro dei velocipedi non più funzionanti e in stato di abbandono;

l’art. 35 quinquies che il rispetto di eventuali divieti di sosta apposti dalla Polizia Locale per motivazioni specifiche, quali la pulizia dell’area interessata o la presenza di manifestazioni;

“Con l’introduzione di queste nuove modifiche intendiamo richiamare anche coloro che utilizzano biciclette o monopattini, al rispetto del Codice Della Strada, nell’interesse collettivo -sottolinea l’Assessore alla Sicurezza Barbara Benedettelli- L’obiettivo di questo adeguamento è restituire i marciapiedi ai loro fruitori, senza che questi debbano incontrare ostacoli posti da veicoli parcheggiati in modo inappropriato impedendo ad esempio il passaggio ai passeggini o alle persone con disabilità.”.

Le parole del sindaco Cucchi

“In un mondo che cambia, cambia il modo di vivere l’ambiente in cui si abita e cambiano di conseguenza anche le regole di convivenza -afferma il Sindaco Raffaele Cucchi- Questa Amministrazione ha fatto molto per incentivare l’utilizzo della bicicletta, ma tale utilizzo deve andare d’accordo con il diritto dei pedoni di poter utilizzare liberamente gli spazi a loro dedicati. Vi è poi la tutela del decoro urbano: infatti, capita che alcune biciclette, specie in zone della città quali la stazione ferroviaria, vengano legate alle recinzioni, nonostante la presenza di rastrelliere e di una Velostazione nelle immediate vicinanze. In fondo, il piazzale della stazione è il primo biglietto da visita della città.”.

Successivamente all’introduzione dei nuovi articoli nel Regolamento di Polizia Urbana, verrà posizionata nei pressi della stazione ferroviaria una segnaletica che ricorda ed evidenzia il divieto di sosta invitando, altresì, all’utilizzo delle rastrelliere della Velostazione che si trova in via 24 Maggio.