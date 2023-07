Applausi per i ragazzi de "Il Delfino"

Applausi scroscianti per i ragazzi dell'associazione "Il Delfino" di Vanzago, per una notte attori teatrali sul palco del Flores di Vanzago.

Il Delfino

La principessa Biancaneve sarebbe rimasta più a lungo con i Sette Nani a prendersi i meritatissimi applausi del folto pubblico che ha gremito il teatro Flores nel pomeriggio di domenica 25. S’è dovuta ritirare per la fine dello spettacolo da lei magistralmente interpretato. Così hanno fatto i Nani e gli altri attori disabili portati sul palcoscenico dai volontari e soci dell’associazione Il Delfino.

I sette nani

Lo spettacolo proposto ha avuto per titolo la vera storia dei Sette Nani. Scritta da Marco Nicosia di Wake Up che si è preso l’impegno di curarne anche la regia, riuscendo con molta esperienza in una simile situazione. Con attori in scena anche in carrozzina. Il pubblico a più riprese ha ringraziato i protagonisti con scroscianti applausi.

Lo spettacolo ha avuto una base musicale esaltante con l’opera di musicisti professionisti quali sono: Leonardo Treccosta (contrabbasso), Luca Alberto Stasi (sax) e Giuseppe Ponzo (chitarra).

25 anni di attività

Al termine dello spettacolo sono stati estratti i biglietti vincenti di una sottoscrizione a premi. Ecco i biglietti vincenti dal primo al decimo premio: 1732, 948, 1201, 924, 1844, 1043, 363, 733, 1685, 2268. Lo spettacolo teatrale e la lotteria sono stati organizzati per festeggiare i primi 25 anni di attività dell’associazione Il Delfino, una associazione di volontariato rivolta a persone diversamente abili.