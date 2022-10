Api al Castello, tanti alla festa della smielatura

Successo, nonostante il maltempo, per "Smielegnano", la festa della smielatura andata in scena ieri, domenica 23 ottobre, al Parco Castello di Legnano.

Api al Castello, festa riuscita

Sono stati tanti i visitatori che hanno accolto l'invito dell'associazione Green in town, promotrice del progetto Le api al Castello, a scoprire come il miele passa dall'alveare al barattolo. Durante la giornata, è stato possibile visitare gli spazi destinati alle arnie delle api del Castello per vedere dove vivono, assaggiare il loro miele, conoscere il progetto e fare donazioni per sostenerlo. L'obiettivo era di far conoscere un passaggio meno noto della produzione del miele che viene consumato nelle nostre case: la smielatura, un processo di estrazione del miele dai favi che avviene sfruttando la forza centrifuga di un apposito macchinario chiamato smielatore. Una volta depositato sul fondo dello smielatore, il miele viene raccolto e filtrato. Alle 11 e alle 15, i volontari dell'associazione hanno svelato a grandi e piccini tutti i passaggi di questo affascinante processo. Alcuni bambini si sono cimentati in prima persona, unendo emozione e divertimento. Nel corso della giornata sono stati offerti barattoli del miele prodotto dalle api legnanesi che abitano nelle otto arnie collocate sull’Isolino del Mulino Cornaggia proprio dietro il maniero visconteo.

Che cos’è Green in Town

Green in Town è un'associazione nata a Legnano nel marzo 2020 che mette al centro dei suoi progetti l'apicoltura urbana e la tutela del patrimonio arboreo. Spiega, grazie al supporto di enti, imprese e dei cittadini, come contrastare l'inquinamento e il surriscaldamento globale con l'aiuto della flora come parchi, orti e boschi. L'organizzazione di attività culturali ed eventi ha il fine di sensibilizzare più persone possibili riguardo i temi ambientali, la tutela e argomenti come la deforestazione urbana. Un'attenzione particolare è posta soprattutto ai giovani: il messaggio rivolto loro è che i nostri comportamenti influiscono sull'ambiente. Dopo un periodo di pausa a causa delle restrizioni della pandemia, i soci volontari hanno concluso il loro primo progetto, nato dalla consapevolezza che insetti impollinatori come api ma anche farfalle si stanno estinguendo e con essi anche la biodiversità del nostro territorio. Le api al Castello ha infatti l'obiettivo di salvaguardare le api e permetterne il ripopolamento. Per accogliere gli insetti sono state costruite otto arnie, poi decorate dai ragazzi dei centri educativi Trivium e Cag (Mazzafame) e posizionate nel parco dietro al Castello lo scorso aprile. La giornata "Smielegnano", in cui è stato mostrato il processo di smielatura, è stata una sorta di conclusione di questo progetto.

E ora lezioni nelle scuole

Green in Town però non si siede sugli allori e punta alla sensibilizzazione dei più piccoli: l’associazione infatti andrà in nove classi delle scuole elementari per parlare della natura del nostro territorio e del lavoro importante che svolgono in esso tutti gli insetti impollinatori.