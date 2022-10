Apertura Pronto soccorso Abbiategrasso durante la notte: lettera alla Moratti

Chiede chiarezza e tempi certi, il consigliere regionale Luigi Piccirillo, riguardo la riapertura durante le ore notturne dell'Ospedale Cantù di Abbiategrasso.

Pronto soccorso di Abbiategrasso ancora chiuso di notte

“Occorre far chiarezza sulla volontà di arrestare il processo di depotenziamento dell’Ospedale Cantù di Abbiategrasso, anche per giustificare i 30 milioni spesi alcuni anni fa per la sua ricostruzione” così affermLa il consigliere regionale Luigi Piccirillo, che venerdì 21 ottobre ha inviato una lettera all’assessore al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti, per richiedere spiegazioni in merito allo slittamento della riapertura nelle ore notturne del servizio di Pronto soccorso. Le preoccupazioni manifestate dai cittadini riguardano inoltre le recenti dichiarazioni del Direttore Generale dell’ASST che giustificano la mancata assegnazione di nuovi fondi regionali con la presenza nella struttura di apparecchiature già moderne e adeguate.

Le parole di Piccirillo