Aperto il cantiere per realizzare il posteggio spugna Montenevoso

Proseguono in città gli interventi per la realizzazione dei parcheggi spugna curati dal Cap e da Città Metropolitana. Dopo la conclusione delle opere nei posteggi nelle vie Cornaggia, Nenni e Moscova e la quasi ultimazione di lavori in via Zara, mercoledì di questa settimana è stato aperto il cantiere per il rifacimento del parcheggio di via Montenevoso, nei pressi di via Bersaglio.

Verranno ampliate le aree verdi e si utilizzerà una pavimentazione in masselli autobloccanti drenanti

"L’intervento - spiegano i tecnici di Cap - consiste nella disconnessione idraulica della raccolta delle acque meteoriche dalla rete di raccolta principale e nella rigenerazione dell'area di sosta. Verranno ampliate le aree verdi e si utilizzerà una pavimentazione in masselli autobloccanti drenanti che consentirà la dispersione delle acque piovane in loco. Seguiranno opere di sistemazione degli spazi verdi e le piantumazioni.»

Nelle prossime settimane piantumazioni nei posteggi conclusi

Piantumazioni che nelle prossime settimane saranno, invece, effettuate nei tre posteggi, Cornaggia, Nenni e Moscova, già ultimati. «Per quanto riguarda il Parcheggio Zara, condizioni meteo permettendo dovrebbe essere completamente ultimato entro il prossimo 9 dicembre. Una volta terminate, in queste settimane, le opere a verde e le piantumazioni, entro quella data l’area di sosta dovrebbe essere riaperta - concludono i tecnici del cap»