La sezione UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) di Legnano ha annunciato l’apertura del bando 2025 per il Servizio Civile Universale.

Aperto il bando per il Servizio civile 2025 alla Uildm

Il progetto, intitolato “Dai diamanti non nasce nulla”, offre l’opportunità a 8 giovani tra i 18 e i 28 anni di vivere un’esperienza unica di crescita personale e professionale, contribuendo al miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità.

Un progetto di inclusione sociale

“Dai diamanti non nasce nulla” rappresenta un’importante occasione per avvicinarsi al mondo della solidarietà e dell’inclusione. Il progetto avrà una durata di 12 mesi, durante i quali i volontari saranno impegnati per 5 giorni a settimana in attività di:

Supporto e assistenza alle persone con disabilità;

Organizzazione di eventi e iniziative di sensibilizzazione;

Promozione della cultura dell’inclusione e dell’accessibilità.

L’impegno richiesto sarà ripagato da una preziosa esperienza di crescita personale e professionale, oltre che da un rimborso spese mensile di circa 500 euro, previsto dal Servizio Civile Universale.

Il Servizio Civile Universale non è solo un’esperienza formativa, ma anche un percorso che permette ai giovani di fare la differenza, contribuendo al cambiamento sociale e allo sviluppo di una società più inclusiva e attenta ai bisogni di tutti.

Chi può candidarsi

Possono presentare domanda tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni, cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Scadenza per la presentazione delle domande sarà il 18 Febbraio 2025.

Come partecipare

Per maggiori informazioni sul progetto e per inviare la propria candidatura, è possibile contattare la sezione UILDM di Legnano ai seguenti recapiti:

Indirizzo: Via Colli di Sant’Erasmo, 29, Legnano

Telefono: 0331/544112

Email: uildm.legnano@gmail.com

