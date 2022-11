Commercio: aperto il bando per accedere ai contributi per le luminarie di Arese.

E' stato pubblicato il bando per il riconoscimento di un contributo ai commercianti, alle associazioni di commercianti o ai gruppi di commercianti presenti sul territorio della Città di Arese che si faranno carico, tramite ditte specializzate, dell'installazione di luminarie e addobbi natalizi per le festività 2022/2023.

Termine ultimo di presentazione della richiesta di contributo è entro le 12 del 2 dicembre.

La modulistica è disponibile sul nostro sito: https://comune.arese.mi.it/novita/notizie/commercio-apre-il-bando-per-linstallazione-di-luminarie-e-addobbi-natalizi/.

"Anche quest'anno l'Amministrazione ha confermato lo stanziamento complessivo a favore dei commercianti di 16.000 euro. In continuità con gli anni scorsi, anche il tetto massimo per singolo contributo è fissato a 4.000 euro. L'attuale crisi energetica si fa sentire non solo sulle famiglie, ma anche sulle attività commerciali. L'Amministrazione, con questa decisione, desidera dare il proprio supporto alle piccole imprese e ai negozi della nostra città, affinché possano restare aperti per favorire lo shopping natalizio dei nostri cittadini. C'è grande attenzione alle date e agli orari di accensione e spegnimento delle luminarie per evitare sprechi, così come sono stati previsti solo impianti a basso consumo energetico, ma abbiamo deciso di rispettare la tradizione natalizia e accompagnare i cittadini a vivere l'attesa del Natale e le festività con la consueta magia".