Aperto al pubblico il parcheggio ex Pessina (ex "Parcheggio Vip" Expo) in via De Gasperi a Rho

Aperto al pubblico il parcheggio ex Pessina

Dal 9 agosto saranno a disposizione dei cittadini 110 posti gratuiti nel parcheggio ex Pessina (ex "Parcheggio Vip" Expo) in via De Gasperi (venendo da Rho alla rotonda dopo il cavalcavia della Rho – Monza).

L’area del parcheggio di una superficie di mq 4.380 circa è stata ceduta al Comune di Rho come definito nella convenzione stipulata il 3 giugno 2020 per l'attuazione del PII – Programma Intervento Integrato MIND, dove è stato previsto, da parte di società Arexpo spa, un impegno alla cessione senza corrispettivo al Comune di Rho della piena proprietà di aree per una superficie complessiva di circa 44.215 mq, nonché di alcuni fabbricati e di opere di urbanizzazione, nei modi secondo le tempistiche descritte nella convenzione stessa.

Tra queste superfici rientra l’area del parcheggio ex Pessina, che risultava già attrezzata a parcheggio a raso della capienza di 110 posti auto.

Dopo una ricognizione degli uffici tecnici comunali che hanno individuato alcune azioni necessarie per la presa in carico del parcheggio da parte del Comune, è stata definita una convenzione specifica, dove la società Arexpo spa si è impegnata a consegnare l’area al Comune di Rho in condizioni idonee ad essere utilizzata come parcheggio pubblico. Sono stati quindi svolti interventi di manutenzione, sgombero dei New Jersey di cemento lì depositati, pulizia, verifica degli impianti di irrigazione, del sistema acque meteoriche e di illuminazione, rifacimento della segnaletica orizzontale e la manutenzione del verde.

Dopo i lavori svolti dalla società Arexpo spa, il Comune di Rho ha proceduto alla presa in carico del parcheggio e ha deciso l’apertura gratuita dei parcheggi.