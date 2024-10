Aperti alla sosta i quaranta stalli di via Pietro Nenni

E’ stato aperto stamattina, martedì, alla sosta dei veicoli il parcheggio di via Nenni, tra le caserme dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri, oggetto di interventi nelle ultime settimane per la trasformazione in Parcheggio Spugna.

Quaranta stalli due dei quali riservati alle auto delle persone diversamente abili

Il progetto, come quelli di altre dieci aree in città, è stato realizzato dal Gruppo CAP sotto la regia di Città Metropolitana. Il cantiere rientra nell’ambito dei progetti di Rho la città che cambia. Gli stalli sono 40, due dei quali riservati a persone con disabilità, e sono pavimentati con autobloccanti di calcestruzzo drenante, per favorire l’assorbimento dell’acqua piovana.

L'assessore Valentina Giro: "La collaborazione con il Gruppo Cap e Città Metropolitana sta dando buoni frutti"

“Si apre un altro Parcheggio Spugna, rinnovato completamente – commenta l’assessore alla Viabilità Valentina Giro – La collaborazione con il Gruppo Cap e Città Metropolitana sta dando buoni frutti anche per la tutela del verde, ne daremo notizia al più presto, per corredare questi spazi maggiormente drenanti con un'adeguata vegetazione”.

La parte verde verrà completata nei prossimi mesi

Il programma dei lavori prevedeva 58 giorni, è stata concessa una proroga di ulteriori 23 giorni per far fronte ai ritardi dovuti anche al maltempo nella posa degli autobloccanti in calcestruzzo. Sono state completate le opere relative alla parte idraulica e alla parte stradale consistenti nella realizzazione del collegamento di troppo pieno del rain garden alla rete esistente, della conversione delle aree di sosta in aree drenanti per mezzo di autobloccanti in calcestruzzo drenante, del ripristino del corsello in asfalto e della de-pavimentazione di una parte dei marciapiedi convertiti in aree verdi. Le opere a verde saranno realizzate nel periodo di riposo vegetativo.