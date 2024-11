Il Gruppo d'interesse IL PRESEPIO con il Patrocinio del Comune di Canegrate organizza dal 8 Dicembre al 6 Gennaio la Seconda Mostra “La Via dei Presepi”.

Aperte le iscrizioni per partecipare alla mostra dei presepi

Si tratta di una mostra di presepi all'aperto per vivere l'atmosfera natalizia, creati per l'occasione dai cittadini di Canegrate in un percorso visitabile gratuitamente 24 ore su 24.

Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni per partecipare e la partecipazione è gratuita e aperta a tutti i cittadini di Canegrate. Trovi tutte le info per partecipare sulla pagina Fb del Gruppo il presepio e presso la Biblioteca di Canegrate. Quest’anno la mostra vi aspetta con delle nuove iniziative per grandi e piccini e tante sorprese che sveleremo tra poco!