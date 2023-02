Aperte le iscrizioni al corso di Primo soccorso

Dal 7 marzo al via il corso di primo soccorso e rianimazione organizzato dall'Associazione italiana soccorritori di Magenta.

Aperte le iscrizioni per il corso di Primo soccorso

Il corso si prefigge di far conoscere alla popolazione i principi fondamentali del Primo Soccorso ed i comportamenti da seguire in caso di necessità; sapere come comportarsi e cosa fare nei minuti che passano da quando succede l’evento, traumatico o medico, a quando arrivano i soccorsi è fondamentale!

Dal 7 marzo per circa 8 settimane nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 20,30 alle 22,30. Il corso sarà tenuto da un medico specialista e dai volontari A.I.S. nella sala consiliare in piazza IV Giugno, 2 – Boffalora Sopra Ticino.

Dove e come iscriversi

Il corso corrisponde agli obiettivi didattici e ai contenuti minimi previsti dall’allegato 4 del Decreto 15/07/2003 n.388 del Ministero della Salute (formazione per gli addetti al Primo Soccorso Aziendale) e deve essere avallato dal Medico Competente dell’Azienda.

Iscrizioni e informazioni: ai numeri 3486065429 - 3472393003 A.I.S. Magenta email: aismagenta@gmail.com

Quota d’iscrizione: 15 € da versare all’A.I.S. per materiale didattico. Requisiti: 16 anni compiuti